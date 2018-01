Rattenoverlast neemt toe door zachte winters en zwerfvuil

De rattenoverlast in de stad blijft toenemen. Dat komt volgens de GGD onder andere door woningen met kruipruimtes in de oude wijken en een verouderd rioolstelsel. Maar met een concrete oplossing komt de gezondheidsdienst niet.

Dat meldt Het Parool vanmiddag. In 2016 waren er meer dan 2500 meldingen van ratten. Een jaar eerder 2270 en in 2013 slechts minder dan 2000. Het aantal stijgt dus, en flink ook.

De dieren, die gevaarlijk kunnen zijn als ziekteverspreider, zijn vooral aanwezig in West, De Pijp en in Oost. Maar een concreet plan om ze te bestrijden is er niet. Sterker nog, het advies van de GGD luidt: gooi oud brood niet weg maar vries het in, aldus de krant. Ook zouden buurtbewoners met hun VvE's de kapotte ventilatieroosters moeten bespreken om de ratten de toegang tot de huizen te ontlenen.

Lees ook: Steeds meer meldingen van ratten in de stad

Maar het is niet genoeg, aldus een bewoner van stadsdeel Oost. Zo worden horecabedrijven niet aangesproken op het vuil dat ze buiten laten liggen en ook de ondergrondse containers blijken overvol te zitten.

Een gebiedsmanager van het stadsdeel benadrukt dat de rattenoverlast een prioriteit blijft.