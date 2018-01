Mogelijk dna-verwantschapsonderzoek in 26 jaar oude coldcase

Justitie overweegt een dna-verwantschapsonderzoek in te zetten om de moord op Emmy Hogema-Diepenbrock op te lossen. De 69-jarige weduwe werd in 1992 vermoord.

Dat laat Opsporing Verzocht weten. Vanavond besteedt het programma aandacht aan de Amsterdamse zaak. In eerste instantie hoopt de recherche met nieuwe informatie de zaak op te lossen. Er wordt een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Vermoedelijk werd de Amsterdamse vrouw slachtoffer van een roofmoord. Na het misdrijf was een kistje met 2700 gulden verdwenen. Dit geld was bedoeld voor een nieuw bankstel. Ook gaat de politie nieuwe technieken inzetten op de zaak alsnog op te lossen.

Onderzoek

Mochten het tipgeld en de nieuwe methode toch niet leiden tot de oplossing, dan overweegt de politie dus een dna-verwantschapsonderzoek. Blijkbaar heeft de recherche een dna-spoor in bezit. Bij een verwantschapsonderzoek staan veel mensen hun dna vrijwillig af, zodat justitie kan kijken of er een match is. Mogelijk is een familielied van de vrijwilliger van de match dan de dader.

De dader is mogelijk gezien door de buurman van het slachtoffer. Ook vermoedt de politie dat de moordenaar een paar slokken wijn uit een fles heeft genomen, die is aangetroffen op de plaats delict.