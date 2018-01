KoopKracht: compensatie bij vluchtvertraging en opgelicht bij het huren van een auto in het buitenland 

De nieuwste aflevering van KoopKracht staat volledig in het teken van reizen.

Presentatrice Krista huurt undercover een auto op het vliegveld van Barcelona. En dat verloopt niet helemaal vlekkeloos.

Hoe veilig is jouw campingbedje?

Verder neemt Krista een kijkje in een laboratorium waar campingbedjes worden getest. De bedjes worden onder andere getest op de stevigheid van de bodem en het frame. Ook wordt er gekeken naar de kracht van het sluitingsmechanisme en brandveiligheid. Welk bedje komt als beste uit de test?

Vertraging: tijd is geld!

Je verheugt je op je vakantie op Bali maar een dag later hang je nog steeds op Schiphol rond. Het komt vaker voor dan je denkt: vertraging. Alleen al in Europa vertrekt 15% van alle vluchten te laat. Wordt de vertraging langer dan 3 uur, dan heb je recht op een compensatievergoeding. Die vergoeding kan oplopen tot maar liefst 600,-. Hoe strijk je die vergoeding op?

KoopKracht is te zien op dinsdag om 17.40 en 18.40 uur, woensdag om 21.45 uur en op zondag om 16.40 en 19.40 uur. Alle items zijn online te bekijken via AT5.nl/koopkracht.

KoopKracht wordt gemaakt in samenwerking met de Consumentenbond.