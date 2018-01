UvA wil toestroom van internationale studenten beteugelen

Er komen zo veel buitenlandse toeristen naar de stad, dat de UvA een rem op de groei wil.

Afgelopen jaar kwamen er 10.000 nieuwe buitenlandse studenten naar de stad, schrijft Het Parool. Op de UvA komt nu 15 procent van de studenten uit een ander land. Bij eerstejaars is dat al een kwart. In totaal zijn het er momenteel vier keer meer dan tien jaar geleden.

Op verschillende vlakken is dat te merken, schrijft de krant. De universiteit maakt zich onder meer zorgen om het woningtekort voor studenten. Ook vreest het dat er collegezalen kunnen ontstaan waar 80 procent van de studenten Duits of Chinees is. Ook wordt er gevreesd dat sommige Engelstalige studies zo populair worden dat er nauwelijks nog plek is voor Nederlandse studenten.

Toelatingsgesprekken

De UvA vindt het nog steeds belangrijk dat culturen elkaar blijven ontmoeten, maar vraagt nu wel aan de minister van Onderwijs om mee te helpen de instroom van buitenlandse studenten te beperken. Bijvoorbeeld met toelatingsgesprekken.

Eerder waarschuwde wethouder Laurens Ivens (Wonen) al voor de enorme toename van buitenlandse studenten. 'Universiteiten moeten zich afvragen waarom zij de sluizen openzetten voor nieuwe studenten. Er lijkt een ­situatie te ontstaan waarbij internationale en Nederlandse studenten tegen elkaar uitgespeeld worden', zei hij in augustus.