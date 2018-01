Feyenoord-fans kunnen eindelijk de Ajax-brandblusser van de muur schroeven

Iedereen kent ze wel, de brandblussers van het merk Ajax die in vrijwel elke woning, onderneming of zaak te vinden zijn. Een doorn in het oog voor de gemiddelde Feyenoord-fan, maar die brandblussers kunnen eindelijk weg. Een ondernemer heeft namelijk de Feyenoord-blusser op de markt gezet.

Een Barendrechtse ondernemer - overigens een 'Feyenoord-fan in hart en nieren' - vertelt tegen AD Rotterdams Dagblad dat het idee al jaren in zijn hoofd rondspookt, maar dat hij er drie jaar geleden daadwerkelijk werk van maakte.

Maar toen vloog het supportershome van Ajax naast de Arena in brand. Vanzelfsprekend geen goed moment om een Feyenoord-brandblusser op de markt te brengen, aldus de ondernemer.

Maar hij is er nu echt. Voor een kleine 24 euro kunnen de Feyenoorders in de stad (ja, die zijn er) een kekke Feyenoord-blusser in huis halen. Kun je de Ajax-blusser verkopen aan een echte Ajacied.