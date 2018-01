Cailin Kuit (Bij1): 'Ik kom later vandaag met een statement'

Cailin Kuit komt later vandaag met een verklaring over de commotie die is ontstaan over haar kandidatuur voor de politieke partij Bij1.

Dat zegt ze via de intercom van haar woning tegen AT5. 'Wij gaan zo een statement uitbrengen. Aan het eind van de dag, gaan wij een statement uitbrengen', zegt ze. 'Wij gaan even met onze campagnemensen overleggen en aan het eind van de dag komen we bij u terug.'

Kuit is de nummer drie van de partij van lijsttrekker Sylvana Simons. Op de website van Bij1 staat dat Kuit vroeger werkzaam was als psychiater. Maar volgens critici kan dat niet kloppen. Zo is haar naam niet te vinden in het BIG-register. Daar wil ze nu dus nog niet op reageren.

AT5 probeerde Kuit en andere vertegenwoordigers van Bij1 eerder vandaag en gisteren telefonisch te benaderen, maar niemand nam op.