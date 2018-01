Burgemeester Uithoorn is nieuwe hoofd Operatiën politie

Dagmar Oudshoorn volgt Hanneke Ekelmans op als hoofd Operatiën van de Amsterdamse politie. Ekelmans vertrok vorig jaar om hoofdcommissaris van de eenheid West-Brabant te worden.

Oudshoorn is nu nog burgemeester in Uithoorn. 'Het kwam op mijn pad en ik wist eigenlijk meteen: dit wil ik doen', zegt ze over haar nieuwe baan. Ze was acht jaar lang - naar eigen zeggen - 'burgermoeder' van onze zuiderburen.

'Ik ken het politiewerk van de zijlijn, maar besef terdege dat ik bepaalde operationele kennis ontbeer', zegt Oudshoorn, die ook bekend is van haar deelname aan Heel Holland Bakt in 2016. 'Reken maar dat ik mij daar grondig in zal verdiepen, zodat ik mijn bevoegdheden daadwerkelijk kan gebruiken. Er is mij alles aan gelegen om te laten zien dat ook een relatieve buitenstaander van betekenis kan zijn voor het korps – in het bijzonder de eenheid Amsterdam, waaraan ik gehecht ben geraakt.'

Het hoofd Operatiën is een leidinggevende functie binnen de politie. Oudshoorns voorganger Ekelmans was vooral in de weer met het voorkomen van liquidaties en de informatiepositie van de politie te verbeteren. Oudshoorn begint in maart.