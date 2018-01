Airbnb slaat terug met eigen cijfers: illegale verhuur is fors overdreven

Airbnb heeft eigen cijfers naar de gemeente gestuurd om een verhaal van Trouw te ontkrachten. Volgens de krant worden er zo'n 6000 woningen in de stad via het platform permanent verhuurd, volgens Airbnb ligt het werkelijke aantal veel lager.

In december schreef Trouw dat er duizenden woningen in de stad permanent verhuurd worden aan toeristen, terwijl huizen in Amsterdam maximaal 60 dagen verhuurd mogen worden. Airbnb ontkende dat gelijk en zei toen dat voor een deel van de vakantiewoningen dat maximum niet geldt. Er staan bijvoorbeeld ook bed & breakfasts op de website en die hebben een vergunning waarmee ze een kamer zo vaak als ze willen mogen verhuren.

Met eigen cijfers laat Airbnb nu zien dat minder dan 5 procent van de ruim 14.000 actieve Amsterdamse gebruikers zijn woning vorig jaar langer dan 60 dagen heeft verhuurd. Dat komt neer op zo'n 700 woningen. Volgens Airbnb heeft het grootste deel daarvan een vergunning om de woning langer dan 60 dagen te verhuren. Een ander deel had daar geen vergunning voor en heeft de woning dus illegaal langer dan 60 dagen verhuurd.

Sinds maart 2017 is er een automatische limiet voor gebruikers zonder vergunning, zodat ze hun woning niet meer illegaal kunnen verhuren. Dankzij die limiet zouden de kalenders van 1.770 woningen automatisch zijn geblokkeerd op de website.

Meer dan vier personen

Toch betekent dat niet dat iedereen zich netjes aan de wet houdt. Wie zijn woning via Airbnb verhuurt, mag maximaal vier gasten per overnachting ontvangen. Bij 2 procent van de boekingen overnachtten er toch meer dan vier personen. Hoe dat kan, is onduidelijk.