Noors echtpaar door het lint tijdens KLM-vlucht na alcoholstop

Een Noors echtpaar heeft zich vorige week ernstig misdragen aan boord van een KLM-vlucht. Ze werden kwaad omdat ze geen drank meer kregen en mishandelden onder meer een stewardess.

Dat gebeurde afgelopen vrijdag tijdens een vlucht van Amsterdam naar Panama. De 33-jarige man sloeg al dreigende taal uit maar zijn 26-jarige vrouw ging volledig door het lint. Het begon met het gooien van een bekertje naar een purser, die had blijkbaar net besloten dat er niet meer gedronken ging worden.

Vuistslag, haren trekken en bijten

Als de vrouw naar het keukentje komt om verhaal te halen, gaat het helemaal mis. Ze eist dat ze alcohol krijgt en slaat op een gegeven moment de purser in het gezicht. Ze trekt haar ook nog aan de haren en probeert het doelwit in het gezicht te schoppen.

Als de purser uiteindelijk door haar collega's wordt ontzet, krijgt de Noorse vrouw de handboeien om. Omdat ze constant spuugt en bijtende bewegingen maakt, draagt het personeel daarbij ovenwanten. De rest van de vlucht blijven de stewards en stewardessen de grootste moeite hebben om de twee in bedwang te houden.

Het stel is bij aankomst in Panama meteen op de vlucht terug gezet, zaterdag zijn ze op Schiphol vastgezet. De man is op vrije voeten, zijn vrouw blijft vastzitten tot 18 januari als de twee moeten voorkomen.