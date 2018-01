Nog steeds veel onduidelijkheid over doodsoorzaak Sofie Kerklaan uit Oost

Twee maanden na de dood van Sofie Kerklaan uit Oost, is nog steeds onduidelijk wat er precies met haar is gebeurd. In de nacht van 11 op 12 november werd de 27-jarige vrouw zwaargewond aangetroffen op het trottoir voor haar huis aan het Djakartaterras in Oost. Ze overleed daar aan haar verwondingen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog steeds in volle gang is. Er wordt rekening gehouden met drie scenario's: een val uit het raam, zelfmoord en ook wordt een misdrijf niet uitgesloten.

Ondanks uitgebreid sporenonderzoek, buurtonderzoek en herhaalde getuigenoproepen van de politie, is dus nog weinig bekend over haar dood. Informatie over deze zaak kan nog altijd doorgegeven worden aan de politie op 0800-6070.

