Taxichauffeur met helm geslagen: politie zoekt getuigen

Een 34-jarige taxichauffeur is gisteren tijdens een verkeersruzie op de Stadhouderskade op zijn hoofd geslagen met een helm. De politie is momenteel op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.

De man kreeg het gisteren rond 16.40 uur aan de stok met een scooterrijder, zo weet de politie. Op het moment dat de chauffeur uitstapte, sloeg de scooterrijder met een helm tegen zijn hoofd.

Omdat het slachtoffer in eerste instantie bewusteloos was, werden twee ambulances en een traumateam opgeroepen. De taxichauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Op zoek naar verdachte

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken, maar is nog steeds op zoek naar de verdachte. Hij is in een onbekende richting gevlucht en zou een zwarte winterjas met capuchon, zwarte helm met wit logo en sportschoenen van het merk Nike Air Max dragen.

Voor tips kan er gebeld worden naar 0900-8844 of een anonieme melding worden gemaakt via 0800-7000.