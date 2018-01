Bart maakte nieuw monument voor Kamp Westerbork: 'Ik schreef 102.000 namen op'

Anderhalf jaar lang was hij aan het schrijven. Soms zeven dagen per week, wel acht uur per dag. Kunstenaar en Amsterdammer Bart Domburg schreef de 102.000 namen van gedeporteerde en vermoorde slachtoffers van de Holocaust op. 'Ik wilde ze zichtbaar maken.'

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden eens in de vijf jaar alle namen van de slachtoffers van de Holocaust voorgelezen. Dat bracht Domburg op een idee. 'Als je het over 102.000 slachtoffers hebt, is dat een heel abstract en anoniem getal. Dat wilde ik zichtbaar maken. Als een soort aandenken, een eerbetoon aan de mensen die destijds zijn weggevoerd.'

Veel twijfel

En dus begon hij te schrijven. Met een fineliner op vellen papier van anderhalve bij bijna drie meter. Hij schreef 29 vellen vol. In lange rijen staan daar nu dicht op elkaar de namen en leeftijden van de slachtoffers op.

Terwijl hij bezig was, twijfelde hij regelmatig aan zichzelf. 'Ik vroeg me vaak af waar ik mee bezig was. Maar aan de andere kant, dacht ik dan, stond mijn twijfel in geen enkele verhouding tot de twijfel die deze mensen destijds moeten hebben gehad. Zij werden weggehaald uit hun huis.'

Zijn monument zal vanaf 27 januari in het museum van Kamp Westerbork te zien zijn. Daarna wordt het een reizende tentoonstelling.