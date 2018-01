Geert Dales keert terug in politiek voor 50Plus

Oud VVD-wethouder Geert Dales is benoemd als lijstduwer van 50Plus voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een uitgelekte kandidatenlijst die NRC in handen heeft.

Dales is in de stad vooral bekend vanwege zijn betrokkenheid bij het financiële debacle met de Noord-Zuidlijn. Begin deze eeuw was hij als wethouder verantwoordelijk voor de aanbesteding van de metrolijn.

Daarnaast zat hij van 1998 tot 2000 namens de VVD in de gemeenteraad. In een reactie zegt hij dat niet opnieuw voor 50Plus te willen doen. Zijn notering als nummer 15 op de lijst ziet Dales zelf vooral als 'sympathiebetuiging' aan zijn nieuwe partij.

'Politiek dakloos'

De oud-wethouder verliet Amsterdam in 2004 om burgemeester in Leeuwarden te worden. Hij stapte jaren geleden al uit de VVD en was naar eigen zeggen 'politiek dakloos' tot hij zich in 2016 aanmeldde bij 50Plus. 'Ik ben het niet overal mee eens, maar het is de partij waar ik me goed bij voel', zo zegt Dales tegen NRC.

Nadat Dales zich als lid had gemeld, nam Henk Krol al snel contact met hem op. Sindsdien is hij op de achtergrond actief voor de partij. Hij zat onder meer in de commissie die de kandidatenlijst voor de stad samenstelde.

Lijsttrekker

Op deze lijst staat naast Dales onder meer Ellen Schutten, als nieuwe lijsttrekker van 50Plus. Ze werd enkele jaren geleden lid van de partij omdat 'de Kieswijzer tot drie keer toe aangaf dat 50Plus mijn partij was - en toen was ik nog niet eens 50'.

Schutten was voorheen nog niet politiek actief en is volgens zichzelf dan ook 'geen professionele politicus'. De nieuwe lijsttrekker is verder werkzaam als casting director bij mediabedrijf Talpa en werd mede geselecteerd vanwege haar 'opofferingsgezindheid'. De kersverse politica wil zich vooral in gaan zetten voor 'kleinschalige zorg voor ouderen' in de stad.

Carolien Vonhoff

Ook ex-raadslid Carolien Vonhoff keert voor 50Plus terug in de politiek. De jurist vertrok begin jaren negentig na een korte periode in de raad voor de VVD. Zij staat nu op nummer 2 van de kieslijst.

Lager op de lijst staat Metje Blaak, een publiciste die schreef over haar tijd in de prostitutie. Zowel Blaak als Vonhoff voldoen niet aan de eis dat kandidaten minimaal een jaar lid moeten zijn van de partij, maar er zou dispensatie zijn verleend.