Bewoners Dobbebuurt protesteren tegen Rochdale: 'Ik heb al vijf jaar schimmel'

Schimmel, vocht en lekkage: de bewoners van de Reina Prinsen Geerligsstraat hebben er al jaren last van. Woningstichting Rochdale heeft beloofd om hun huizen te renoveren, maar omdat de renovatie ook al enkele jaren op zich laat wachten gaan de bewoners nu in protest.

'Ik heb eigenlijk sinds ik hier woon, nu al vijf jaar, last van schimmel', vertelt Brahim. Hij stuurde afgelopen week foto's van de omstandigheden in de huizen naar AT5.

Ook zijn buurman heeft problemen. Nadat hij een melding maakte dat zijn radiator niet functioneerde, kwam er wel iemand langs. Maar daarna heeft hij niks meer gehoord. Aan een geknapte waterleiding in een ander huis is ook niks gedaan.

Slopen of renoveren

De woningen zijn al jaren slecht onderhouden. De vraag was telkens of de huizen gesloopt of gerenoveerd moesten worden. In 2009 bleek dat het ging om monumentale panden, zodat slopen niet mogelijk was.

Maar de renovatie is ook nog steeds niet gestart. 'We willen het niet mooier maken dan het is. De renovatieplannen kosten meer tijd dan we dachten', zo stelt een woordvoerder van Rochdale in een reactie.

'We moeten zelf maar met oplossingen komen', zegt Brahim. De bewoners hebben geen zin meer om te wachten en gaan in protest. Morgen staan ze om tien uur voor de deur bij Rochdale.