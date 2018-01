Urenlang crisisoverleg bij partij Sylvana Simons: 'Jullie krijgen geen antwoord!'

Verschillende leden van de politieke partij Bij1, inclusief de lijsttrekker Sylvana Simons, zijn dinsdagavond enkele uren samen geweest voor een crisisoverleg. De afgelopen dagen kwam kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, Cailin Kuit, in opspraak over haar verleden.

Kuit zou hebben gelogen over haar voormalig werk als psychiater. Eerder liet ze aan AT5 weten vandaag met een statement te komen. Dat statement kwam er dus niet. Verschillende partijleden hielden hun kaken stijf op elkaar. Ook toen Simons het huis van Kuit verliet wilde ze niets kwijt over de kwestie.

Kuit is de nummer drie van de partij van lijsttrekker Sylvana Simons. Op de website van BIJ1 staat dat Kuit vroeger werkzaam was als psychiater. 'Ik ben werkzaam geweest als psychiater en heb me ingezet voor de rechten van vluchtelingen en mensen met een beperking', valt er te lezen. Maar volgens critici kan dat niet kloppen. Zo is haar naam niet te vinden in het BIG-register. Daar wil ze nu dus nog niet op reageren.

Partijlid Anja Meulenbelt deed de deur nog even kort open voor de camera van AT5. 'Jullie krijgen geen antwoord en horen hier helemaal niet te zijn', vertelde ze kort voordat ze de deur hard dichtgooide.