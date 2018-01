Romantische avond op Schiphol: Jan doet huwelijksaanzoek

Voor de 27-jarige Marina uit Oekraïne zal vandaag een dag worden om nooit te vergeten: haar 35-jarige vriend Jan heeft haar op Schiphol ten huwelijk gevraagd. En gelukkig zei ze ja.

Met een groot spandoek gingen Jan en zijn vrienden en familie vanavond naar Schiphol. Rond 10 uur landde daar de vlucht uit Kiev van Marina, en Jan wilde haar verrassen door in de aankomsthal op zijn knieën te gaan. Marina twijfelde geen moment en zei gelijk ja.

Vakantieliefde

De liefde tussen de twee bloeide 2,5 jaar geleden op toen Jan op vakantie was in Oekraïne. Hij kwam Marina per toeval tegen en besloot een avondje met haar uit te gaan. De vonk sloeg over.

Een paar maanden later kwam Marina naar Nederland. Helaas betekent het huwelijksaanzoek niet dat Jan en Marina hun hele leven samen zullen doorbrengen - Marina moet al snel weer terug naar Oekraïne in verband met haar visum. Maar aan een vaste verblijfsstatus wordt door de familie gewerkt.

Wanneer ze gaan trouwen is nog niet duidelijk, wel dat het snel gaat gebeuren.