Eerste Nieuwe Amsterdam Prijs gaat naar Zwarte Piet-demonstrant en oud-politica

Pakhuis de Zwijger heeft vanavond voor de eerste keer de Nieuwe Amsterdam Prijs uitgereikt, bedoeld voor mensen die zorgen voor 'relevante verandering in de stad'. De prijs ging naar dichter en blogger Jerry Afriyie, die strijdt voor inclusiviteit in het Sinterklaasfeest, en oud-politica Saar Boerlage, die zich al 'een leven lang' inzet voor de stad.

Afriyie werd landelijk bekend door campagnes tegen Zwarte Piet. 'Concreet heeft dit afgelopen november al geleid tot de eerste Sinterklaasintocht in Amsterdam zonder Zwarte Pieten', zo stelt de organisatie van de prijs in een persbericht. Ook werd Afriyie als winnaar gekozen omdat hij pleit voor een Nationale Herdenking Koloniaal en Slavernijverleden.

De andere winnaar, oud-universitair docent en geografe Saar Boerlage, kreeg de speciale prijs 'Een leven lang voor de stad'. Als raadslid zette ze onder meer in voor ouderenbeleid, vrouwenemancipatie en het basisinkomen. Boerlage werd in 2011 ook al geëerd met een prijs voor haar verdiensten voor de stad. Ze ontving toen het Ereteken van Verdienste van de gemeente Amsterdam.

Dromers en doeners

'Jerry Afriyie en Saar Boerlage zijn constructieve idealisten, dromers en doeners tegelijkertijd. Onvermoeibaar hebben zij gestreden voor een betere stad. Bovendien hebben hun inspanningen geleid tot tastbaar resultaat', zo motiveert Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, de keuze.

'Voor deze eerste editie hebben we twee personen gekozen die opereren in hetzelfde domein: maatschappelijk activisme gericht op sociale innovatie in de stad.' Fransen reikte de onderscheidingen in het bijzijn van 250 gasten uit tijdens het eerste Nieuw Amsterdam-diner.