Gemeente schroeft tarieven fietsenstalling omhoog

Het is vanaf 1 januari een stuk duurder geworden om je fiets te plaatsen in één van de fietsenstallingen van de gemeente. Een jaarabonnement werd zo'n 20 euro duurder: van 55 naar 75 euro per jaar.

Dat meldt Het Parool. Vooral bakfiets-eigenaars zijn de dupe van de prijsverhoging. Dat jaarabonnement is van 55 euro naar 120 euro gegaan.

Ook krijgen parkeerders nu een papiertje met datum bij binnenkomst. Verlies van dit bewijsstuk kost vijf euro. Daarnaast verandert het dagtarief ook: nu betaal je 1,25 euro extra per extra dag. De veranderingen zijn volgens de krant van toepassing op de stallingen bij Paradiso, Pathé de Munt, Zuidplein, Station Rai en de Vijzelstraat.