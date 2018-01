D66 en GroenLinks nek aan nek in eerste peiling gemeenteraadsverkiezingen

D66 en GroenLinks gaan aan kop in de eerste peilingen van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Beide partijen hebben momenteel volgens de peilingen negen zetels.

Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de Telegraaf. Hoewel D66 kans maakt om nog steeds de grootste te zijn, betekent het wel een nettoverlies van vijf zetels. D66 is momenteel de grootste met veertien zetels.

GroenLinks stijgt volgens de peiling met drie zetels: van zes naar negen. Een andere verliezer is de PvdA die momenteel met tien zetels in de raad zit, die volgens het onderzoek naar vijf zou dalen. VVD blijft gelijk met zes zetels en SP verliest er twee: van zes naar vier. Overigens betekent dat de huidige coalitie zich niet opnieuw zou kunnen vormen. VVD, SP en D66 zouden op basis van deze peiling geen meerderheid hebben.



Kleine partijen

Ander opvallend feit is dat - mocht de prognose ook de uiteindelijke situatie worden - er twaalf partijen in de raad terechtkomen. De 'traditionele' partijen leveren vooral in bij de nieuwe kleinere partijen. Zo zou DENK drie zetels krijgen, Forum voor Democratie twee zetels en BIJ1 van Sylvana Simons ook twee zetels. D66'er Roderic Evans Knaup laat op Twitter weten benieuwd te zijn of de stad wel bestuurbaar is met twaalf partijen in de raad.

De fractieleiders van zowel D66 als GroenLinks stellen naar aanleiding van de peiling zin te hebben in de komende maanden 'om het verschil te laten zien tussen de partijen.