College hakt knoop door: verhuurtermijn Airbnb naar 30 dagen

De maximale verhuurtermijn voor Airbnb gaat toch van zestig dagen naar dertig dagen. De kogel is door de kerk, zo meldt de gemeente vandaag.

De verhuurtermijn geldt niet alleen voor Airbnb maar ook voor andere verhuurservices. Vorig jaar werd de maximale verhuur van 60 dagen per jaar ingevoerd, maar een meerderheid in de gemeenteraad wilde dit verder inperken naar 30 dagen. Wethouder Laurens Ivens (Wonen) huiverde, omdat er twijfels waren of dit juridisch wel haalbaar is.

Maar volgens de gemeente is er nu voldoende juridische basis om het verkorten van de termijn in te voeren. Dat komt door een uitspraak van de rechter over woningonttrekking. Die is volgens de rechter van toepassing bij de incidentele verhuur van woningen aan toeristen.

Toch is deze maatregel volgens wethouder Ivens niet de oplossing voor het drukteprobleem. 'Ivens: ‘Ik besef goed dat het verkorten van de termijn niet de oplossing is voor de drukte in de stad. Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen in sommige buurten sterk verminderen en wordt het zo steeds onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken.’

Raad

Op dit moment mogen Amsterdammers maximaal 60 dagen per jaar hun huis verhuren via Airbnb, maar de gemeenteraad gaf vorige week aan dit terug te willen brengen tot 30 dagen. Tot nu toe gaf Ivens aan dat 'dom' te vinden, omdat het juridisch steeds de vraag is of zo'n inperking wel mag.

Gisteren stond het onderwerp toch op de agenda.