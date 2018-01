Kritiek op aangepaste dienstregeling NS voor Horecava

Reizigersorganisatie Rover is niet blij met een speciale dienstregeling van de NS omtrent de Horecava. Vanwege de horecabeurs stoppen bepaalde treinen niet meer bij station Duivendrecht, omdat ze dat wel doen bij station RAI.

De regeling geldt sinds maandag en duurt nog tot en met morgen. Na de ochtendspits en tijdens de avondspits stoppen intercity's niet op station Duivendrecht. Dat doen ze zodat ze een extra stop kunnen maken bij station RAI.

Zo'n extra stop bij de RAI vanwege een populaire beurs is niet nieuw. 'Voorheen gebeurde dat ook tijdens evenementen in de RAI, maar dat ging nooit ten koste van de stop in Duivendrecht', laat Rover in een persbericht weten. Reizigers die in- of uitstappen op Duivendrecht, zouden nu te maken hebben met een extra overstap en een langere reistijd tot wel 24 minuten.

Slecht geïnformeerd

'Ook vertrekken treinen eerder vanuit Amsterdam Zuid en Bijlmer Arena om zo de stop op RAI mogelijk te maken. NS blijkt de reizigers hierover ook nog slecht te informeren', meent Rover. De organisatie wil dat de NS 'ophoudt met het duperen van reizigers van en naar Duivendrecht'.

'Naar onze mening schaadt het de betrouwbaarheid van het spoorvervoer als NS en/of ProRail op sommige dagen een intercitystop op station X inwisselen voor een stop op station Y, omdat het NS en/of ProRail zo beter uitkomt', aldus Rover.