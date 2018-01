Topcrimineel 'Rico' zou voor tientallen miljoenen coke smokkelen

De in oktober aangehouden topcrimineel 'Rico' wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. In een aan hem gelieerde woning is een boekhouding gevonden waarin gerept wordt over handel ter waarde van zo'n 40 miljoen dollar.

Dat blijkt uit het uitleveringsverzoek van Nederland aan Chili, schrijft Het Parool. Daar werd de 42-jarige Ricard R. V. - die ook een Chileense achtergrond heeft - vorig jaar aangehouden. Rico wordt ook in verband gebracht met een lading cocaïne van 440 kilo die is aangetroffen in de Rotterdamse haven.

Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie de Amsterdamse crimineel van wapenbezit, witwassen en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Op verschillende adressen in de stad is onderzoek gedaan. Het gaat om een woning in de Beethovenstraat en een kantoorpand in Noord, waar een vat met cocaïnesporen is gevonden.

Dun bewijs

Rico ontkent de aanklachten en merkt volgens Het Parool op dat hij de afgelopen vier jaar 'misschien drie keer in Nederland is geweest'. Hij zou vooral in Colombia en Dubai verblijven. Zijn advocaat, Leon van Kleef, vindt de bewijslast tegen zijn cliënt nog erg dun. 'Er zijn geen telefoontaps en geen bruikbare getuigenverklaringen.'

Rico is een neef van Charlie Da Silva, die bekend is omdat hij prinses Mabel linkte aan crimineel Klaas Bruinsma.