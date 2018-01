'Napoli jaagt ook op Kasper Dolberg'

Napoli wil deze winter niet alleen Amin Younes overnemen van Ajax, maar heeft ook interesse in Kasper Dolberg.

Dat schrijft de Italiaanse media, volgens Goal.com. De Italiaanse club denkt met de Ajax-aanvallers veel doelpunten te kunnen maken in de Serie A. Dat is opvallend, omdat beide spelers in de Eredivisie niet kunnen rekenen op een vaste basisplaats.

De 20-jarige Dolberg kon afgelopen zomer al vertrekken naar verschillende clubs, waaronder Napoli. AS Monaco zou zelf 50 miljoen euro over hebben gehad voor het Deense talent. Ajax liet Dolberg echter niet gaan, maar de speler kreeg er met Klaas-Jan Huntelaar wel een flinke concurrent bij.

De onderhandelingen tussen Ajax en Napoli over Amin Younes lopen vooralsnog stroef. De Italianen willen niet meer dan 1 miljoen euro betalen voor de Duitse international omdat het contract van de vleugelaanvaller binnenkort afloopt. Ajax heeft wel de optie om dat met een jaar te verlengen.