Nieuwe huurder gevonden voor pand Forever 21

Het enorme pand aan de Kalverstraat waar Forever 21 nu nog zit, zal niet leeg komen te staan als de modeketen de deuren sluit. Eigenaar Vastned heeft al een nieuwe huurder gevonden.

Vorige week werd bekend dat de 'flagship store' van Forever 21 al na vier jaar weer sluit. Eind januari verlaat het merk het enorme gebouw van zo'n 4500 vierkante meter. Kort daarop kunnen Amsterdammers er alweer shoppen voor kleding, want nieuwe huurder is ook een 'fashion retailer'.

Welke dat is en of die uit het binnen- of buitenland komt, wil een woordvoerder van Vastned nog niet verklappen. 'We hebben afgesproken met de nieuwe huurder dat we er voor de rest niets over bekendmaken', zegt ze. Wel vertelt ze dat Vastned op zoek was naar een 'mooie huurder' die van plan is lang gebruik te maken van het pand met ingangen aan het Rokin en de Kalverstraat.