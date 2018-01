Ook anti-scooterpartij en gehandicaptenpartij willen raadszetel

Het lijstje met nieuwe politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is fors uitgebreid. Vorige week meldden zich onder andere de Blije Burgers, Partij voor Iedereen en Anti-Scooter Partij.

Een van de nieuwkomers die nu officieel geregistreerd is voor deelname is de Amsterdamse afdeling van DiEM25. Die pan-Europese beweging is opgezet door de voormalige Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis. Eerder liet activist Menno Grootveld van DiEM25 al aan AT5 weten voor de meerderheid in de raad te gaan. Een belangrijk speerpunt is de burgemeester. 'We gaan in ieder geval pleiten voor een gekozen burgemeester. In eerste instantie een vrouw en misschien zelfs het liefst een zwarte vrouw', zei Grootveld vorig jaar.

Ook de Anti-Scooter Partij van vastgoedman Wiljo van Bennekum springt in het oog. De naam verklapt in ieder geval een belangrijk standpunt. Het Parool benadrukt dat Van Bennekum geen nieuw gezicht is in de gemeentepolitiek. Eerder was hij betrokken bij de Partij voor de Vrije Amsterdammers (PVVA) die vier jaar geleden zetels wist te scoren in de bestuurscommissie van Noord en Zuidoost.

Gehandicaptenpartij

Misschien wel een unicum is de deelname van een partij die zich specifiek inzet voor Amsterdammers met een beperking. Caroll Sastro, voorzitter van Platform Gehandicapten Zuidoost, zet zich al lang in voor gehandicapten en doet nu mee met de partij Carryonthemove.

Meer nieuwe nieuwkomers zijn hier te vinden. Eerder schreven andere nieuwkomers zich al in, zoals Queer en de partij van oud-crimineel Steve Brown. Ook zijn er landelijke partijen die voor het eerst meedoen in de stad, zoals DENK, 50Plus, Forum voor Democratie en Bij1.