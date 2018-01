Levensechte galg geplaatst op ADM-terrein langs Hornweg

Het is een schrikwekkend beeld, zo op het ADM-terrein in Westpoort. Daar is langs de Hornweg een levensechte galg geplaatst. Getuigen vermoeden dat de krakers het gevaarte geplaatst hebben als dreigement.

De krakers moeten - zoals het er nu uitziet - in februari het terrein na vier jaar juridische strijd verlaten. De galg zou een dreigement zijn. De krakers van het ADM-terrein konden niet bereikt worden.

Vorig jaar oordeelde de rechter dat de krakers op het terrein mochten blijven. Maar in juni van 2017 werd het tegenovergestelde bepaald. Het bestemmingsplan van vastgoedbedrijf Chidda, de officiële eigenaar van het terrein, moet volgens de rechter gehandhaafd worden. Eigenaar Chidda wil het terrein verhuren aan een scheepsreparatiebedrijf. Inmiddels ligt de zaak al bij de Raad van State. Daar wordt later deze maand besloten wat het eindoordeel is.