Leerlingen basisschool Zuid klimmen drie dagen lang over puin

Kinderen van de 9e Monstessorischool De Scholekster in stadsdeel Zuid hebben drie dagen over puin heen moeten klimmen. Vandaag is de gemeente pas in actie gekomen.

De puinzooi lag al drie dagen voor de deur van de basisschool aan de Karel du Jardinstraat. Volgens een getuige zouden al meerdere telefoontjes naar de gemeente gepleegd zijn. Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar (VVD) reageerde op Twitter dat dit soort troep op de stoep niet kan en direct aangepakt zou worden.

Stadsdeel Zuid reageerde ook en liet weten dat woensdag de ophaaldag van grofvuil is in het stadsdeel, maar dat het hier wel vooraf gemeld had moeten worden. En dat was niet gebeurd.

Container

Uiteindelijk hebben de bewoners het zelf opgeruimd. In de straat staat inmiddels een container.

Gecheckt. Schijnt niet de eerste keer te zijn. Erg asociaal. Onze mensen komen er aan. https://t.co/Kw2Qsla9Pg — Paul Slettenhaar (@Paulslettenhaar) January 10, 2018

