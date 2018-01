Airbnb vindt dat Amsterdammers 'gestraft' worden door 30 dagen-regel

Airbnb is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van de gemeenteraad om de vakantieverhuurtermijn voor Amsterdammers terug te schroeven naar 30 dagen. Volgens de vakantieverhuursite kiest de gemeente daarmee voor grote hotels en straft het 'gezinnen die hun woning af en toe delen'.

De gemeente liet vanmiddag weten de maximale verhuurtermijn van 60 dagen terug te willen brengen naar 30 dagen. Woon-wethouder Ivens zag eerder nog beren op de weg; zo zou het verkorten van de termijn mogelijk voor juridische problemen zorgen. Maar omdat een meerderheid van de raad de termijn toch wilde aanpassen ging de wethouder overstag.

Andere verhuursites

Volgens Airbnb is het inkorten van de verhuurtermijn niet de oplossing. Maar moet de gemeente andere verhuursites dwingen om ook afspraken te maken die leiden tot verantwoorde verhuur van Amsterdamse woningen aan toeristen. Zo zouden verhuursites als HomeAway, TripAdvisor, Expedia en Wimdu ook toeristenbelasting moeten gaan afdragen, vindt Airbnb.

Hoewel de verhuursite zwaar teleurgesteld is in het besluit van de gemeente, stapt zij vooralsnog niet naar de rechter. Wel vraagt Airbnb zich af of het terugbrengen van de verhuurtermijn juridisch stand zal houden. Omdat de nieuwe regel 'disproportioneel inbreuk maakt op het eigendomsrecht van Amsterdammers en hun recht om diensten te verlenen', schrijft Airbnb in een reactie. Wordt de nieuwe termijn toch ingevoerd, dan zou dat de Amsterdamse economie 43 miljoen euro kunnen kosten, waarschuwt de organisatie.

'Woning als verdienmodel'

Wethouder Ivens zegt blij te zijn met de nieuwe verhuurtermijn. De toeristen-overlast zal volgens hem in sommige buurten verminderen en het wordt minder aantrekkelijk om 'je woning als verdienmodel te gebruiken.'