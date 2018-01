Politie ontvangt nieuwe tips in coldcase uit 1992

Er zijn drie tips binnengekomen over de moord op Emmy Hogema-Diepenbrock. Dat laat de politie weten in opsporingsprogramma Bureau 020. In 1992 werd de toen 69-jarige vrouw vermoord in haar woning aan de Jacob van Weesenbekestraat in Geuzenveld.

'De nabestaanden kunnen het niet loslaten en het Amsterdamse coldcase-team wilt niet stoppen voordat de dader gevonden is', vertelt de politie. De nabestaanden van de vrouw kunnen het nog steeds niet geloven wat er gebeurd is: 'We zijn er continue mee bezig, dag in dag uit.'

Gestolen geldkistje

De politie heeft een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip. In het huis van de vrouw lag 2700 gulden in een geldkistje. 'Het geldkistje is nooit meer gevonden. Wij zijn er van overtuigd dat dit door de dader of daders is meegenomen', aldus de politie.

Mocht de oproep toch getuigen uitlopen op niets, wil het rechercheteam een dna-verwantschapsonderzoek gaan doen. Destijds is er een dna-spoor aangetroffen dat nu gebruikt kan worden in het nieuwe onderzoek.

Als het aan de schoondochter van het slachtoffer ligt, wordt de zaak alsnog opgelost: 'Bij het afscheid nemen heb ik gezegd dat ik zou proberen en zal zorgen dat het opgelost wordt en dat de dader gepakt zou worden. En als ik een belofte doe dan houd ik me daaraan, dan blijf ik vechten.'