Zoon Tonny geeft rondleidingen door Willy Alberti's Jordaan

Ruim 30 jaar na zijn dood is de link nog steeds ijzersterk, die tussen volkszanger Willy Alberti en 'zijn' Jordaan. Maar vanaf aanstaande zondag kun je die verbintenis ook echt zien en wel door de ogen van zijn eigen zoon Tonny.

Tonny Alberti gaat rondleidingen geven langs de plekken die zo veel betekenden voor zijn vader, een rasechte Jordanees. 'Qua karakter, veel humor en er altijd zijn voor iedereen', zo omschrijft Tonny zijn vader. 'Altijd het hart op de goede plaats gehad.' Maar niet alleen had Willy een Jordanees karakter, hij was er eigenlijk ook altijd te vinden. Zo ook bij Café Rooie Nelis, één van de stops van de tour. 'Als hij ging buurten op zondag na Ajax, dan was hij hier wel te vinden. (...) Je had toen de jukeboxen allemaal en dan moest mijn vader meezingen.'

Klokken Westertoren

Aan de hand van nummers van Alberti leidt Tonny zijn gasten door de buurt. Eén van die nummers, De glimlach van een kind, is nog steeds af en toe te horen in het hart van de Jordaan, namelijk als de klokken van de Westertoren het lied spelen. 'Ik krijg er altijd kippenvel van. Ik vind het zo mooi dat de Westertoren zijn liedjes speelt.'

Na zijn dood in 1985 eerde de stad Willy Alberti met een speciale plaquette op de kerkmuur en dat is volgens Tonny het mooiste cadeau dat hij zich had kunnen wensen.