Bewoners Dobbebuurt op bezoek bij Rochdale: 'Als het waait moet ik in de woonkamer slapen'

Bewoners van de Dobbebuurt in Nieuw-West hebben vanochtend geprotesteerd bij Rochdale omdat hun woningen in zeer slechte staat zijn. De bewoners zouden al tientallen jaren kampen met schimmel, lekkages en tocht.

Ruim vijftig bewoners verzamelden zich vanochtend bij het kantoor van Rochdale. Bij de raad van bestuur deden zij hun beklag.

Een bewoner vertelt dat de problemen zo erg geworden zijn dat het niet langer houdbaar is. Een andere bewoners zegt in de zaal: 'Het tocht, ik kan niet meer in mijn slaapkamer slapen als het waait. Ik moet in de huiskamer slapen.'

'Scheuren in de muur'

Tegen AT5 zegt dezelfde bewoner dat dit niet het enige probleem is in haar woning: 'Ik heb last van schimmelplekken, tocht, scheuren in de muren, het is gehorig. Als de bovenbuurman staat te plassen hoor ik dat in mijn wc.'

Brigitte de Maar van het raad van bestuur van Rochdale geeft toe dat de woningen in de Dobbebuurt slecht onderhouden zijn. 'We zijn ook druk bezig om een plan te maken, maar dat de bewoners vinden dat het lang duurt, dat kan ik me voorstellen.'

Geen geld voor renovatie

De renovatie van de woningen in de Dobbebuurt is jarenlang niet uitgevoerd, omdat ze gesloopt zouden worden. Toen de woningen in 2009 een monumentenstatus kregen en niet meer tegen de vlakte mochten, had Rochdale geen geld om de woningen op te knappen. De woningcorporatie komt binnen twee maanden met een besluit, maar tot die tijd blijven bewoners nog wel in de troep zitten.

'Het zijn 450 woningen over 5 complexen verdeeld', vertelt De Moor. 'Dat kan niet in een keer. Zeker niet als we ook nog mensen moeten uitplaatsen. Daar zijn we echt nog wel een jaar mee bezig'.

'Valse beloftes'

Een bewoner heeft weinig vertrouwen in Rochdale. 'Ik geloof ze eigenlijk niet zo. Ik denk weer: "Valse beloftes en weer uitstellen".' Een andere bewoner valt hem bij. 'Ik heb er geen vertrouwen in dat ze op korte termijn echt met goede antwoorden gaan komen. We zijn al veel te lang aan het wachten.'