Snorfietsers Jan Pieter Heijestraat blijven op fietspad rijden ondanks verbod

Op de Jan Pieter Heijestraat mogen snorfietsers sinds 2013 niet meer op het fietspad rijden, maar in de praktijk blijven ze dat wel doen. Scooterrijders zeggen dat de borden niet goed zichtbaar zijn.

Dit najaar moeten snorfietsers de rijbaan op, maar de gemeente krijgt het alleen al in deze straat niet voor elkaar om de snorfietsers op de rijbaan ta laten rijden.

Een scootterrijder zegt het levensgevaarlijk te vinden om op de rijbaan te rijden. 'Ik rijd dertig en dan moet ik op een rijbaan gaan rijden, waar auto's vijftig rijden. Ik kies dan voor mijn eigen veiligheid. Ook als ik een boete riskeer.'

Test Scooterbelang

In 2015 deed stichting Scooterbelang al een test om te zien of rijden met een snorfiets op de rijbaan mogelijk was. De conclusie was dat er teveel snelheidsverschil is en de druk van achterliggende auto's te hoog is.

'Ik denk eigenlijk dat dit een levensgevaarlijk experiment is, waar Amsterdam op dit moment instapt', zegt Maurice van Oosten van stichting Scooterbelang.

Zichtbaarheid borden

In de Jan Pieter Heijestraat staat een aantal borden waarop de regel staat aangegeven, maar niet iedereen ziet het. 'Ik zie het nog nergens', zegt een tweede scooterrijder. 'Als het de enige straat is in de stad waar dit is, dan zou ik de gemeente adviseren het beter aan te geven.'

De gemeente laat weten de borden niet aan te passen. In het najaar is het de bedoeling snorfietsen in de hele stad van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Volgens een woordvoerder zal het dan duidelijker zijn voor alle bestuurders.