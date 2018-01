Ivens vindt 30 dagen-regel vakantieverhuur geen verkiezingsstunt: 'Geregeld zodra het kon'

Amstelveen ging al over op een maximale vakantieverhuurperiode van 30 dagen, maar wethouder Laurens Ivens wilde er in eerste instantie niet aan. In oktober van het afgelopen jaar, krap vier maanden geleden, zag hij allerlei juridische problemen. Maar vandaag werd de nieuwe maatregel tegen toeristenoverlast vol trots aangekondigd.

Volgens de oppositie komt de maatregel, die vanaf 2019 ingaat, op een politiek zeer gunstig moment voor de Woon-wethouder. Over twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar volgens de wethouder gaat het niet om een geplande timing. 'Ik heb dit geregeld zodra dit kon. Deze uitspraak van de rechter is van vijf december van vorig jaar en vanaf dat moment ben ik het onmiddellijk in werking gaan stellen. Op de eerstkomende mogelijkheid die we hebben, voeren we dit in.'

De wethouder is wel heel blij dat de maatregel al voor de verkiezingen komt. 'Want dat is beter dan na de verkiezingen, want dan duurt het alleen maar langer', zo zegt hij.

Wie minder te spreken is over de inperking van de vakantieverhuurtermijn is Airbnb. De verhuursite noemde de maatregel vanmiddag 'een straf' voor Amsterdammers.