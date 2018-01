Krakers reageren op plaatsen galg ADM-terrein: 'Wij moeten dood'

Bewoners van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied bevestigen dat zij de galg hebben gemaakt als statement.

De krakers op het terrein wonen er al jaren, maar zoals het er nu naar uitziet moeten de bewoners na vier jaar juridische strijd het terrein verlaten.

Volgens de krakers is het onmenselijk wat er nu met ADM gebeurt. 'Een galg wordt gemaakt om iemand dood te maken. En wij worden als het ware doodgemaakt.'

Lees ook: Levensechte galg geplaatst op ADM-terrein langs Hornweg



Een woordvoerder van de eigenaar van het ADM-terrein ziet de galg als dreigement. 'Ik vind dit absoluut grensoverschrijdend. Ik vind dit niet kunnen. Het is intimiderend, bedreigend.'

Op de vraag of het de eigenaar niet heel goed uit komt met een rechtszaak en gesprek met de gemeente in het vooruitzicht, reageert de woordvoerder ontkennend. 'Helemaal niet. We vinden dit heel vervelend, omdat de familie zich bedreigd voelt'.

Aangifte eigenaar

De eigenaar van het terrein onderzoekt of hij de galg weg kan halen. Ook wordt er overwogen om aangifte te doen.