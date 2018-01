Brug De Clercqstraat gaat zeven maanden dicht door bacteriën

Er rijden nu al geen trams en zware vrachtwagens meer over, maar ook het autoverkeer zal zeer binnenkort niet meer over brug 108 kunnen rijden. Bijna de gehele brug op de De Clercqstraat moet vervangen worden omdat de houten palen zijn aangetast door een bacterie.

Buurtbewoners worden vandaag ingelicht over de ingrijpende werkzaamheden aan de brug over de Da Costagracht, die stamt uit 1895. Het college van burgemeester en wethouders is al akkoord met de renovatie, maar de gemeenteraad moet volgende maand nog instemmen met de plannen. Komt dat 'ja' er, dan starten de werkzaamheden naar verwachting al half maart. De brug gaat op zijn vroegst eind september pas weer open.

Fietsers en voetgangers

En dat betekent dat er bijna zeven maanden lang naast trams en vrachtwagens ook geen auto's over de brug kunnen. De landhoofden, de middenpijler en het brugdek moeten nog dit jaar vervangen worden. De buitenste delen van de brug, waarover fietser en voetgangers gaan, kunnen nog wel blijven liggen. Maar ook die gedeelten moeten binnen vijf tot tien jaar aangepakt worden. Tijdens de komende opknapbeurt kunnen fietsers en voetgangers dus wel gebruik blijven maken van de brug.

Vrachtwagens worden nu omgeleid via de Jan van Galenstraat en de Nassaukade, het is niet bekend of die route ook gaat gelden voor het overige autoverkeer.