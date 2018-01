Achterhoekers hopen 'mondiger' te worden van stedenband Amsterdam

De gemeente Oost-Gelre en de gemeente Amsterdam gaan samen een stedenband vormen. Bewoners uit het dorp in de Achterhoek reageren vandaag al enthousiast op deze aankondiging.

Het stadsverbond was een idee van wijlen burgemeester Van der Laan. De bewoners uit het dorp in de Achterhoek zijn in elk geval blij met de samenwerking. 'Ja, gaaf natuurlijk. Groenlo is een klein stadje, maar de link met Amsterdam is super leuk!'

Burgemeester Annette Bronsvoort denkt dat de twee gemeentes elkaar wat te bieden hebben. Ze is ook niet bang dat het alleen symbolisch is. 'De symboliek is mooi, maar wij hebben het enthousiasme geproeft en zijn zelf ook enthousiast.'

Payback time

Het stadsverbond tussen Oost-Gelre en Amsterdam was een idee van wijlen burgemeester Van der Laan, als bedankje. 'Het is payback time en dat betekent dat Amsterdam graag iets terug wilde doen toen Amsterdam het moeilijk had en andere steden en gemeentes geholpen hebben voor de rest van het land.'



Het verbond zal vooral betekenen dat ambtenaren met elkaar in contact gebracht zullen worden om kennis uit te wisselen en om landelijk meer voor elkaar te kunnen betekenen.

Mondiger worden

De bewoners zelf hebben ook wel een idee wat ze van Amsterdammers kunnen leren: 'Voetballen!' Een mede-bewoner denkt iets heel anders: 'Wij mogen best wat mondiger worden en meer voor onszelf opkomen.'



Om het verbond concreet te maken is de eerste officiële samenwerking al bedacht. Er komt een kaart met een wandel en fietspad tussen Amsterdam en Oost-Gelre.

Fietstocht Oost-Gelre-Amsterdam

De Achterhoekers roepen Amsterdammers om snel eens een keer in hun dorp te komen kijken: 'Kom een keer naar de Achterhoek en geniet van de prachtige omgeving en parken!'

De dorpeling wil ook wel een keer op de fiets naar Amsterdam komen. 'Nou, dat doe ik! Ik fiets elke dag vijftig kilometer. Waarom zou ik dan niet naar Amsterdam kunnen fietsen?'