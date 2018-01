Twee treinen rammen stilgevallen auto bij station Diemen

Twee treinen hebben op het station in Diemen een auto geramd. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen door het ongeluk.

De auto was stilgevallen op het spoor. Precies op dat moment kwamen er van twee kanten treinen aan. De twee personen in de auto zijn op tijd weggerend. Vervolgens werd het voertuig door de treinen geschept.

Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. Ook in de twee treinen kwam iedereen met de schrik vrij.

Wel ligt het treinverkeer tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp plat. Het is bij de NS nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Er worden bussen ingezet tussen dit traject.