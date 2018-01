Pitbull Minato na dagenlange omzwervingen gewond gevonden op A10

De 10 maanden oude pitbull Minato is gevonden. De pup was op oudejaarsnacht gevlucht voor vuurwerk, maar sinds vandaag is hij weer terecht.

De jonge hond is na negen dagen rondzwerven gevonden bij de vangrail op de A10. Hij is meerdere keren aangereden, waardoor hij gewond is geraakt. Minato heeft zijn heup en bekken op drie plekken gebroken. Ook is hij erg veel afgevallen.

Zie ook: Wie heeft Minato gezien, ook hij ging er tijdens de jaarwisseling vandoor

De eigenaar en de groep mensen die naar Minato hebben gezocht zijn in elk geval erg blij dat de jonge hond terecht is. Morgen wordt hij geopereerd.