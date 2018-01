Grote schrik aan boord trein na botsing: 'We hoorden een knal'

Het moet enorm schrikken zijn geweest voor de passagiers van de treinen die gisteravond bij Diemen op een stilgevallen auto botsten. 'We hoorden wel snel dat er geen gewonden waren, iedereen was ok. Alleen de auto was helemaal kapot. '

De trein ramde bij de spoorovergang ter hoogte van station Diemen kort na half tien een auto. Een tweede trein botste ook nog op het voertuig dat om nog onduidelijke reden stil was komen te staan.

'Wij waren op weg naar huis en hoorden opeens een knal. Toen we stonden stil, na een kwartier á half uur kregen we te horen dat we op een auto waren gebotst. We hoorden ook meteen dat er niemand gewond was', zegt een inzittende.

Ook in de andere trein kwam iedereen met de schrik vrij, het treinverkeer lag uiteraard wel geruime tijd stil. 'We hebben een half uur moeten wachten en nu kunnen we de bus instappen.' De beperkingen op het spoor zijn inmiddels voorbij.