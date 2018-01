Zorgen om steeds jongere overvallers: 'Doorgroei moet voorkomen worden'

Het totaal aantal overvallen op winkels en woningen daalden dan wel op landelijk niveau, er zijn wel grote zorgen over de vaak jonge leeftijd van daders.

De landelijk overval coördinator van de politie, Jos van der Stap, noemt het 'hit and run' overvallen. 'Ronduit zorgwekkend is dat veel van dit soort berovingen worden gedaan door steeds jongere daders', zegt hij in De Telegraaf. 'Ze kunnen snel doorgroeien en dat moet je voorkomen.'

Lees ook: Tiener vast voor twee overvallen op dierenwinkel in Zuidoost

In Nederland werden er in totaal 1103 gewapende overvallen gepleegd op woningen en bedrijven, 30 minder dan in 2016. 'Het lijkt erop dat de professionele overvaller zich meer richt op andere vormen van criminaliteit, zoals plofkraken en drugshandel.'

De politie slaagt er in ongeveer de helft van de zaken op te lossen maar: 'Soms moeten we ze laten gaan omdat er geen bewijs is.'

Lees ook: [Video] Vier gewapende pubers overvallen snackbar in Noord