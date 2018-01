Ruit ingegooid van joodse instelling Albert Cuypstraat

Tijdens nieuwjaarsnacht is een ruit van de joodse instelling Chabad Central aan de Albert Cuypstraat ingegooid. Het is niet zeker of het hier om een gerichte actie tegen de instelling gaat.

Dit bevestigt de politie aan AT5 na berichtgeving van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Er is aangifte gedaan, en de politie doet onderzoek naar het incident.

Volgens het NIW is de ruit van de instelling vaker ingegooid. Dat is echter niet bevestigd.