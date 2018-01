Pand Prinsengracht gekraakt door 'geboren en getogen Amsterdammers'

Een groep jongeren heeft een pand op de hoek van de Utrechtsestraat met de Prinsengracht gekraakt. De groep noemt zich 'Kinderen van Mokum'. Met de kraak willen ze protesteren tegen het tekort aan betaalbare appartementen.

Als statement heeft de groep het pand gekraakt. Hiermee willen ze de woning 'weer terug te brengen in de woningvoorraad', zo schrijven op het links-activistische platform IndyMedia. Het gaat om drie appartementen boven café Bouwman.

In het pand zou een hotel komen. De vergunning hiervoor is nog niet rond. In Het Parool zegt eigenaar Michael van de Kuit van Nedstede dat hij zondag een groep van veertig tot vijftig buitenlandse krakers aantrof. Hij heeft een kort geding aangespannen en hoopt de krakers er via die weg uit te krijgen. 'Er is verbouwd, gesloopt, er is geen douche, geen wc of keuken. Het is op dit moment een onveilige woning en ik wil niet dat er ongelukken gebeuren', zegt Van de Kuit.

In het bericht op IndyMedia heeft de groep het over 'wegpesten' van de vorige bewoners. Van de Kuit zegt dat er overleg is geweest met de bewoners. 'Alle huurders is gevraagd of ze zouden willen verhuizen en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarmee hebben ze ingestemd en allemaal zijn ze geholpen aan een nieuwe woning.'