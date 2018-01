Rol homofobie bij mishandeling Xeverio door politie onderzocht

De politie weerspreekt berichten op sociale media waarin gesuggereerd wordt zij 'weigeren homo-gerelateerd geweld' te benoemen. De kritiek is gericht op het onderzoek naar de mishandeling van een 24-jarige Amsterdammer, afgelopen zaterdag.

Slachtoffer Xeverio werd toen gewelddadig beroofd bij metrostation Wibautstraat. Volgens Xeverio werd hij door zijn belagers uitgescholden voor homo en 'boeler', het Surinaamse woord voor homo. Daarna werd hij met een baksteen het ziekenhuis ingeslagen.

Desondanks stelde de politie dat het eerst ging om 'een ordinaire beroving', en is homogerelateerd geweld (nog) niet bewezen geacht. 'We vinden het een verschrikkelijk verhaal en we gaan er alles aan doen om deze daders te pakken. Het slachtoffer is mishandeld, beroofd en uitgescholden. Dat zijn drie aspecten die we nog moeten onderzoeken', zei de politie eerder tegen AT5.

Die reactie is blijkbaar niet goed gevallen, want nu benadrukt de politie nogmaals dat wel degelijk homofobe motieven onderzocht worden. Op Facebook schrijft de politie: 'Vanuit Roze in Blauw, de recherche en buurtregie wordt er aan deze, maar ook nog andere geweldszaken gewerkt.'

Woordvoerder Ellie Lust van Roze in Blauw zegt dat het de daders te doen kan zijn om de portemonnee van het slachtoffer. 'Het is heel lastig om te bewijzen of iets werkelijk te maken heeft met geaardheid of gender', aldus Lust.

Misvatting

Maar volgens strafrechtadvocaat Sidney Smeets is het een misvatting dat het heel moeilijk te bewijzen zou zijn.

'Je hoeft in een rechtszaak niet voor ieder onderdeel bakken bewijs te hebben. Als je kunt bewijzen dat de mishandeling plaats heeft gevonden zoals het slachtoffer beweert, dan is het helemaal niet zo gek dat je ook de rest van de omstandigheden ook aanneemt', aldus Smeets.

De advocaat heeft meerdere slachtoffers van haatincidenten bijgestaan, en ziet een toename van dit soort zaken. 'Het afgelopen jaar hebben verschillende cliënten zich bij mij gemeld', zegt Smeets. Volgens de advocaat zou het goed zijn als politie en OM vanaf het begin meer inzetten op het 'discriminatoire aspect', en 'moet je niet gelijk in twijfel trekken of het homofoob geweld is'.

In de gemeenteraad wordt het antihomogeweld vanmiddag besproken. Verslaggever Ronald Olsthoorn is erbij, volg zijn tweets hieronder.

