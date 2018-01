Politie gaat uit van misdrijf bij 'incident' bij Pakhuis de Zwijger

In de afgelopen nieuwjaarsnacht werd vlakbij Pakhuis de Zwijger een zwaargewonde man aangetroffen op straat. De politie denkt nu dat de man gewond geraakt is door een misdrijf.

Wat er de betreffende avond gebeurd is, is nog steeds niet duidelijk. Het slachtoffer moet nog verder gehoord worden door de politie. Ook is nog steeds niet bekend wat voor soort verwondingen de man opliep.

Omstanders vonden de man en schakelden de hulpdiensten in. Hij heeft daarna enige dagen in het ziekenhuis gelegen.