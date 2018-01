Artis geeft door homopaar vale gieren uitgebroede kuiken terug aan natuur

De jonge vale gier uit het ei dat begin vorig jaar in Artis werd uitgebroed door twee homoseksuele gieren, wordt op het Sardinië uitgezet. Ook een tweede exemplaar - het jong van twee vale gieren die in Spanje gewond raakten en in Artis werden opgevangen - is vandaag naar het Italiaanse eiland gebracht.

Sardinië is geen willekeurige keuze: met het uitzetten van de twee vale gieren steunt de dierentuin een project waarmee de populatie vale gieren op Sardinië op peil moet worden gehouden.

Hoewel de vale gier zich altijd uitstekend thuis voelde op Sardinië, liep het aantal vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk terug. Reden waren vergiftigde karkassen, die boeren bewust op hun akkers legden om zo af te rekenen met roofdieren.

In de decennia daarna maakte de roofvogel - mede dankzij aangepaste wet- en regelgeving en reïntroductieprojecten - langzaam maar zeker een comeback. Toch liggen er nog altijd gevaren op de loer: menig vale gier komt aan zijn einde door elektriciteitskabels of een aanrijding.

Het vertrek van de jonge vale gieren komt niet als een verrassing. Al sinds hun geboorte was het de bedoeling dat ze worden teruggegeven aan de natuur. "De kans bestaat dat we hem kunnen uitzetten in de natuur", zei verzorger Job van Tol vorig jaar tegen AT5. 'Dat is waar we het voor doen.'

Bekijk hieronder de voorbereidingen voor de reis naar Sardinië, waar de vale gieren vandaag zijn aangekomen.