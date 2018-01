Lijst Verkeersgroepen Amsterdam wil in alle 22 stadsdeelcommissies

Op 5 februari moeten alle kandidaten zich persoonlijk komen inschrijven bij de stadsloketten. Maar vandaag werden wel al de lijsten bekendgemaakt van alle partijen die zich geregistreerd hebben voor de verkiezingen van de stadsdeelcommissies van 21 maart.

Per stadsdeel konden de lijsten zich inschrijven en wat blijkt: Verkeersgroep Amsterdam, de partij van politica Gonny van Oudenallen is in alle zeven stadsdelen geregistreerd. 'Onze thuisbasis is het Centrum, voor de stadsdeelcommissies Centrum Oost en Centrum West hebben we al mensen op de lijst, vanuit daar moet de olievlek zich uitbreiden', zegt Van Oudenallen vandaag in een reactie aan AT5.

Bewoners uit de buurt zelf

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kunnen Amsterdammers ook kiezen voor een afgevaardigde in de 22 stadsdeelcommissies die gevormd gaan worden. De bedoeling is dat in die commissies meer bewoners uit de buurt zelf gaan plaatsnemen. Maar de animo daarvoor lijkt beperkt. Toch denkt Van Oudenallen een eind te gaan komen met haar lijst. '22 leden moet theoretisch kunnen, er zijn allerlei mensen die iets voor ons willen doen.'

Probleem is wel dat iedereen die plaats wil nemen in een deelraadcommissie met tien steunbetuigers op 5 februari naar een gemeenteloket moet komen. Maar ook dat ziet Van Oudenallen wel lukken.

Meer lijsten

Overigens is Verkeersgroepen Amsterdam niet de enige lijst die officieel geregistreerd is. Zo zijn er onder andere de lijsten Partij komt voor de Bakker, Salaam, Noord United, Wijburg, BuurtVuist en Goud Zuid.