Voortvluchtige veroordeelden met verlopen paspoort niet langer vrijuit bij gemeenteloket

Voor Amsterdammers die nog een gevangenisstraf tegoed hebben, wordt het in de nabije toekomst minder makkelijk om die te ontlopen. Althans, dat is het doel van een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Amsterdam, waarbij veroordeelden met een openstaande celstraf bij het burgerloket worden opgepakt als ze een nieuw paspoort of rijbewijs aanvragen.

De pilot is onderdeel van het landelijke programma 'Onvindbare Veroordeelden', waarover minister voor rechtbescherming Sander Dekker de Tweede Kamer vandaag heeft ingelicht. Hoewel er de laatste jaren veel voortgang is geboekt bij de opsporing van veroordeelden en het uitvoeren van straffen, wordt één op de tien straffen nooit uitgevoerd, zo schrijft hij in een brief waarin hij het project toelicht.

Een deel van de veroordeelden met een openstaande gevangenisstraf zal niet worden aangehouden, erkent de minister. Zij verblijven bijvoorbeeld in een land waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft, of hebben nog zo'n lage straf tegoed dat de kosten van de opsporing niet opwegen tegen de uitvoering van de straf. Toch is er nog genoeg winst te boeken, waarbij vooral wordt gefocust op zwaardere criminelen die nog een straf van 120 dagen of meer moeten uitzitten.

'Stevige aanpak'

Die winst moet worden behaald met een 'stevige aanpak', schrijft Dekker, 'waarbij intensief wordt samengewerkt met de partners binnen de strafrechtketen, maar ook met organisaties daarbuiten'. "De effectieve opsporing van veroordeelden is gebaat bij samenwerking met organisaties buiten de strafrechtketen", benadrukt Dekker, die daarom de handen ineenslaat met Amsterdam.

Omdat de proef valt of staat met de koppeling tussen het opsporingsregister van justitie en de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente, laat Dekker onderzoeken of en hoe die koppeling juridisch houdbaar is. Behalve van de gegevenskoppeling wil de minister ook gebruikmaken van big data, zogeheten toplijsten en effiiciëntere coördinatie en regie om meer veroordeelden achter de tralies te krijgen.