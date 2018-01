Homo-activist Mikel Haman in witte koets naar begraafplaats: 'Het was een dappere man'

Honderden vrienden en familieleden hebben vandaag afscheid genomen van homo-activist Mikel Haman. De Surinaamse Amsterdammer overleed vorige week op 54-jarige leeftijd aan kanker.

In een witte koets en onder begeleiding van muziek werd hij vanmiddag vanaf zijn huis in Buitenveldert naar begraafplaats Zorgvlied gebracht. 'Ik vond het echt heel mooi', vertelt een aanwezige. 'Ik denk ook dat het echt past bij Mikel. Dit is gewoon Mikel.'

De Surinaamse Amsterdammer zette zich op allerlei manieren in voor de acceptatie van homoseksualiteit. Zo organiseerde hij de Roze Zondag op het Kwaku-festival, zorgde hij voor een Caraïbische boot op de Canal Parade en nam hij met de Corona-band het nummer 'kom uit de kast' op.

'Een van zijn doelen was om mensen ervan bewust te maken dat ze gewoon zijn wie ze zijn', vertelt een vriendin. 'Hij kwam eerlijk uit voor zijn geaardheid', zegt een andere vriendin. 'Wat onder de Surinaamse en Antiliaanse bevolking nogal een groot taboe is. Dus ja, het was een dappere man, laat ik het zo zeggen. Superdapper.'

Relatie met een vrouw

De familie van Haman accepteerde in eerste instantie niet dat hij homoseksueel was. In het AT5-programma Wereldstad vertelde hij dat hij daarom eerst een relatie met een vrouw had. Drie maanden voordat ze zouden gaan trouwen verbrak hij die relatie. 'Het was ook een stukje zoeken naar zijn persoonlijkheid. Wat je heel veel ziet in deze community is dat mensen op een gegeven moment zoekende zijn', vertelt de vriendin.

Een vriend van Mikel omschrijft hem als levensgenieter. 'Het was ook een hele fijne vent. We zullen hem erg missen. Amsterdam zal hem erg missen en ik zal hem als vriend erg missen.