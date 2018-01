Weinig concrete voorstellen tijdens commissievergadering anti-homogeweld

In de commissievergadering Algemene Zaken is donderdagmiddag gesproken naar aanleiding van de gewelddadige incidenten tegen homo's. Hoewel het geweld van de laatste tijd unaniem werd veroordeeld, kwam het niet tot concrete voorstellen. Wel beloofde burgemeester Van Aartsen het overleg met de driehoek en de belangengroepen te herstellen. Er is 'meer actie nodig', erkent Van Aartsen.

Een van de onderwerpen waar men het niet over eens wordt, is een speciale app waar anti-homogeweld kan worden gemeld. D66-raadslid Jan-Bert Vroege had een motie ingediend om een aparte app op te richten, maar zijn voorstel ketste af omdat er al een antidiscriminatie-app in de maak is.

Camerabeelden

Een ander twistpunt was de vraag of camerabeelden met daarop belagers eerder door het OM kunnen worden vrijgegeven. 'Ja', vinden PvdA, VVD en CDA. Maar daar wil interimburgemeester Jozias van Aartsen niet aan. 'De scheiding der machten moet in stand blijven, dat is iets wat ik sterk besef', aldus de burgervader.

Hoezeer de beleidsmakers van regen in de drup raken, werd vooral duidelijk tijdens het betoog van Nachtburgemeester Mirik Milan. Volgens Milan was er niet genoeg geld in het potje diversiteit, en heeft de homogemeenschap zich al vaker uitgesproken in de Stopera. 'Met hun adviezen is niets gedaan'.

Lees ook: Rol homofobie bij mishandeling Xeverio door politie onderzocht