'Uber verborg informatie voor inspecteurs met speciale software'

Uber gebruikte in het verleden een speciaal programma om bepaalde gevoelige informatie af te schermen voor de autoriteiten. In 2015 deed de Inspectie Leefomgeving en Transport een inval bij het hoofdkantoor van Uber aan de Vijzelstraat. Met de software, Ripley genaamd, zou het onmogelijk zijn om bewijsmateriaal te verzamelen.

Dit schrijft Bloomberg. Een belletje naar San Francisco was genoeg om de computers op afstand uit te loggen zodat de inspectie niet meer bij de nodige informatie kon. Het was hierdoor door autoriteiten onmogelijk om bewijsmateriaal te verzamelen, terwijl ze hier wel een huiszoekingsbevel voor hadden. Met het programma kon het hoofdkantoor op afstand laptops, smarphones en desktops op slot zetten en de wachtwoorden veranderen.

Het programma zou ruim twintig keer gebruikt zijn op Uber-kantoren op de hele wereld. Dit gebeurde in 2015 en 2016 in Brussel, Montreal, Parijs, Hong Kong en dus in Amsterdam.

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf geheime software gebruikt om uit handen van de autoriteiten te blijven. Zo gebruikte Uber ook het programma Greyball, om in de app onzichtbaar te blijven voor controles van ambtenaren en politie. Ook was er een programma, God View, waarmee Uber de bewegingen van journalisten, beroemdheden en politici in de gaten kon houden.

Tegen het ANP wilde een woordvoerder van Uber in Nederland nog niet reageren.